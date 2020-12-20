الهند تسجل 26624 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 341 وفاة و26624 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات ارتفع إلى 145477 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 10031223.