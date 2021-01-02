روسيا تسجل 26301 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 26301 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية‭‭ ‬‬بينها 5452 حالة في موسكو، مما يرفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى ثلاثة ملايين و212637 وقالت السلطات الصحية إن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 447 حالة ، وأن إجمالي الوفيات المسجلة رسميا وصل إلى 58002 حالة .