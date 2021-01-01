روسيا تسجل أكثر من 27 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 186 ألف و 336 حالة إصابة وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في بيان اليوم أن عدد حالات الوفاة بلغ 536 حالة ، بينما تماثلت 25 ألف و 798 حالة للشفاء .