روسيا تسجل 27747 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 593 حالة وفاة و27747 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس (كورونا) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 57019 وفاة و3159297 إصابة.