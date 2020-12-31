روسيا تسجل 593 وفاة وأكثر من 277 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
آخر تحديث GMT08:49:57
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

روسيا تسجل 593 وفاة وأكثر من 27.7 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

العرب اليوم -

العرب اليوم - روسيا تسجل 593 وفاة وأكثر من 27.7 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا
موسكو - العرب اليوم

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ27 ألف حالة خلال 24 ساعة وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 27747 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 26513 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 15% من المرضى الجدد وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6566 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3758 حالة) ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 593 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 599 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 28922 مريضا للشفاء من العدوى.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تشخيصها في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و159297 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 57019 حالة وفاة و547938 حالة نشطة ومليونين و554340 حالة شفاء وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 90.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" (445 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة) ولا يزال أكثر من 663 ألف شخص تحت الرقابة الطبية وتوقفت وتيرة تفشي كورونا في روسيا عن الارتفاع في الأيام الأخيرة على خلفية استمرار حملة واسعة النطاق للتطعيم مجانا ضد العدوى باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح مضاد للفيروس التاجي في العالم.

المصدر: RT

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

روسيا تسجل 593 وفاة وأكثر من 277 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة روسيا تسجل 593 وفاة وأكثر من 277 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة



أخبار ذات صلة

GMT 08:44 2020 الخميس ,31 كانون الأول / ديسمبر

ألمانيا تسجل 964 وفاة و 32552 إصابة جديدة بكورونا
العرب اليوم - ألمانيا تسجل 964 وفاة و 32552 إصابة جديدة بكورونا

GMT 08:37 2020 الخميس ,31 كانون الأول / ديسمبر

فاوتشي يتوقع السيطرة على جائحة كورونا بحلول خريف 2021
العرب اليوم - فاوتشي يتوقع السيطرة على جائحة كورونا بحلول خريف 2021

GMT 03:51 2020 الخميس ,31 كانون الأول / ديسمبر

إنذار مبكر من خلايا الأمعاء عند غزو الطفيليات
العرب اليوم - إنذار مبكر من خلايا الأمعاء عند غزو الطفيليات

GMT 22:40 2020 الأربعاء ,30 كانون الأول / ديسمبر

وزير الصحة اليمني يعلن 25 قتيلا و110 جرحى حصيلة التفجيرات التي وقعت في مطارعدن
العرب اليوم - وزير الصحة اليمني يعلن 25 قتيلا و110 جرحى حصيلة التفجيرات التي وقعت في مطارعدن

GMT 19:23 2020 الأربعاء ,30 كانون الأول / ديسمبر

لبنان تسجل 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - لبنان تسجل 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تختار تصميمات وألوانًا تُناسب طبيعة جسمها ولون بشرتها

أجمل إطلالات الفنانة يسرا لتستوحي منها ما يُميِّزكِ

القاهرة ـ العرب اليوم

تتميّز النجمة يسرا بأناقتها وجمالها وهو ما يجعلها من أكثر النجمات العرب جمالاً وجاذبية مهما مر الزمن، وتجذب الأنظار إليها على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية والحفلات دائماً، حيث تستطيع دائماً اختيار تصميمات وألواناً تناسب طبيعة جسمها ولون بشرتها، وفي هذا الألبوم، ستشاهدين أجمل إطلالات يسرا في 2020، لتستوحي منها إطلالتكِ المميزة: في إطلالة فخمة وأنيقة، حضرت يسرا حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأخيرة، بفستان مميز للمصمم رامي قاضي، وهو الفستان الذي صُمم من التول البيج المُطرز بالخيوط ذات اللون البني مع الكريستال الأبيض اللامع، مع بطانة من الكريب باللون البيج. وصُمم الفستان بتنورة بتصميم A Line مع توب ذي رقبة عالية وأكمام طويلة، مفتوحة عند الكوع، تنسدل أطرافها مع تنورة الفستان وحتى الذيل، واعتمدت مع إطلالتها الأ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:57 2020 الخميس ,31 كانون الأول / ديسمبر

الفستان الأسود الماكسي لإطلالة راقية في موسم الاحتفالات
العرب اليوم - الفستان الأسود الماكسي لإطلالة راقية في موسم الاحتفالات

GMT 06:11 2020 الخميس ,31 كانون الأول / ديسمبر

تعرَّف على 5 من أفضل شواطئ الرمال السوداء في ايسلندا
العرب اليوم - تعرَّف على 5 من أفضل شواطئ الرمال السوداء في ايسلندا

GMT 06:35 2020 الخميس ,31 كانون الأول / ديسمبر

تعرّفي على الطريقة الصحيحة لترتيب أثاث غرفة المعيشة
العرب اليوم - تعرّفي على الطريقة الصحيحة لترتيب أثاث غرفة المعيشة

GMT 07:45 2020 الخميس ,31 كانون الأول / ديسمبر

مصطفى الكاظمي يؤكد أن بوابة أمن العراق ضبط الحدود
العرب اليوم - مصطفى الكاظمي يؤكد أن بوابة أمن العراق ضبط الحدود

GMT 03:22 2020 الأربعاء ,30 كانون الأول / ديسمبر

الإعلامي طوني خليفة يترك تلفزيون الجديد ويعود إلى "ال بي سي"
العرب اليوم - الإعلامي طوني خليفة يترك تلفزيون الجديد ويعود إلى "ال بي سي"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 01:25 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

العالم يشاهد ظاهرة "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل
العرب اليوم - العالم يشاهد ظاهرة "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل

GMT 05:34 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

مايكروسوفت تنضم لقائمة ضحايا "الهجوم الكبير"
العرب اليوم - مايكروسوفت تنضم لقائمة ضحايا "الهجوم الكبير"

GMT 02:12 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

تعرَّف على مواد مستدامة تلجأ إليها الشركات لصناعة مقاعد السيارات
العرب اليوم - تعرَّف على مواد مستدامة تلجأ إليها الشركات لصناعة مقاعد السيارات

GMT 07:31 2020 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

زوجة "بيج رامي" تكشف تفاصيل أوَّل مكالمة لها مع البطل المصري
العرب اليوم - زوجة "بيج رامي" تكشف تفاصيل أوَّل مكالمة لها مع البطل المصري

GMT 12:43 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

فولكسفاغن الألمانية تُعلن وقف تصنيع "غولف" الكهربائية إلى الأبد
العرب اليوم - فولكسفاغن الألمانية تُعلن وقف تصنيع "غولف" الكهربائية إلى الأبد

GMT 19:32 2020 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

"منتزه سلام" وجهة ساحرة ومتنوعة في العاصمة السعودية
العرب اليوم - "منتزه سلام" وجهة ساحرة ومتنوعة في العاصمة السعودية

GMT 22:51 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

إتيكيت الإنستغرام في عروض الأزياء
العرب اليوم - إتيكيت الإنستغرام في عروض الأزياء

GMT 22:25 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

خلطات منزلية لانقاذ شعرك التالف
العرب اليوم - خلطات منزلية لانقاذ شعرك التالف

GMT 17:52 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

تسريحات شعر طويل لحفل نهاية العام من رضوى الشربيني
العرب اليوم - تسريحات شعر طويل لحفل نهاية العام من رضوى الشربيني

GMT 16:40 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أجمل موديلات فساتين سهرة بأكمام للممتلئات
العرب اليوم - تعرف على أجمل موديلات فساتين سهرة بأكمام للممتلئات

GMT 18:22 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

لونان أساسيان سيتصدران العام 2021
العرب اليوم - لونان أساسيان سيتصدران العام 2021

GMT 01:59 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

توقعات ستيفن هوكينغ للإنسانية بعد حل "اللغز الكوني"
العرب اليوم - توقعات ستيفن هوكينغ للإنسانية بعد حل "اللغز الكوني"

GMT 00:52 2020 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

"آبل" تدخل مجال تصنيع السيارات ذاتية القيادة
العرب اليوم - "آبل" تدخل مجال تصنيع السيارات ذاتية القيادة

GMT 05:29 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

إطلالات النجمات المتميِّزة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
العرب اليوم - إطلالات النجمات المتميِّزة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

GMT 22:11 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

7 أطعمة تساعد في تقوية أظافرك
العرب اليوم - 7 أطعمة تساعد في تقوية أظافرك

GMT 20:05 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

طرق استخدام السلاسل المتعددة الطبقات
العرب اليوم - طرق استخدام السلاسل المتعددة الطبقات

GMT 17:45 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

موديلات أساور ماسية للعروس موضة 2021
العرب اليوم - موديلات أساور ماسية للعروس موضة 2021

GMT 20:48 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

إليكِ دليل الفنانة المصرية ياسمين صبري لأناقة الطويلات
العرب اليوم - إليكِ دليل الفنانة المصرية ياسمين صبري لأناقة الطويلات

GMT 17:21 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

إليكِ أجمل موديلات الأساور الماسية للعروس موضة 2021 تعرّفي عليها
العرب اليوم - إليكِ أجمل موديلات الأساور الماسية للعروس موضة 2021 تعرّفي عليها

GMT 20:33 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

إطلالات ريا ابي راشد في القاهرة أناقة في الشكل والمضمون
العرب اليوم - إطلالات ريا ابي راشد في القاهرة أناقة في الشكل والمضمون

GMT 01:31 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

تسريحات عالمية مناسبة لحفل نهاية العام
العرب اليوم - تسريحات عالمية مناسبة لحفل نهاية العام

GMT 16:43 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

أبرز الصيحات التي أطلقتها جنيفر لوبيز في العام 2020
العرب اليوم - أبرز الصيحات التي أطلقتها جنيفر لوبيز في العام 2020
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab