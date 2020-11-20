فلسطين تسجل 1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين، 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و410 حالات تعافي في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.87%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.29%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.