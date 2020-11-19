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فلسطين تسجل 1251 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - فلسطين تسجل 1251 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
رام الله - العرب اليوم

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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فلسطين تسجل 1251 إصابات جديدة بفيروس كورونا فلسطين تسجل 1251 إصابات جديدة بفيروس كورونا



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