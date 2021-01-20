الإمارات تسجّل 3506 إصابات جديدة بكورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 263,729 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 6 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 762، مشيرة إلى شفاء 3,746 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 235,421 حالة.