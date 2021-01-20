روسيا تسجل 21152 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 21152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و597 حالة وفاة. وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة (كورونا) في روسيا أن أجمالي المصابين في البلاد ارتفع إلى 3633952 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 67220 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 25290 حالة للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 3027316 .