ألمانيا تسجل 15974 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 15974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 1148 حالة وفاة. وأفاد معهد "روبرت كوخ" الحكومي المختص في رصد حالات الوباء في ألمانيا بأن إجمالي الإصابات ارتفعت إلى 2068002 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 48770 حالة وفاة.