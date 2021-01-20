132317 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمَان

أعلنت وزارةُ الصحة العُمانية اليوم أنَّ إجمالي عدد الإصابات الـمـسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وصل إلى 132317 إصابة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 1516 وَفَاة . وذكرت الوزارةُ أنَّ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 124579 حالة، بنسبة وصلت إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 15 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 84 منومًا، والمنومون في العناية المركزة 24 منومًا.