الهند تسجل 162 وفاة و13823 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 162 وفاة و13823 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 152718 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 10595660 حالة.