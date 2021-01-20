بلجيكا تسجل 1479 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت السلطات الصحية في بلجيكا، خلال الـ24 ساعة الماضية 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 82 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 681250 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 20554 حالة وفاة.

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