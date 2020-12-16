المغرب تسجل 3351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 3351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 406,970.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 38 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 6749 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 336,835.