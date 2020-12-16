تركيا تسجل 240 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا بلغت 240 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع في المجمل إلى 17 ألفاً و121 حالة.

وسجلت تركيا 29 ألفاً و718 إصابة جديدة من بينها حالات لا تظهر عليها الأعراض، ليبلغ إجمالي الإصابات نحو 1.9 مليون حالة، منذ بداية الجائحة في مارس. وظلت تركيا لأربعة أشهر تسجل الحالات التي تظهر عليها الأعراض فقط، لكنها تسجل جميع الحالات منذ 25 نوفمبر الماضي.