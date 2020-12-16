الجزائر تسجل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 442 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 93507 إصابةً. وأشارت الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت تسع حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2631 حالة وفاة, كما سجلت 393 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالي المتعافين من (كورفيد 19) إلى 61700 حالة.