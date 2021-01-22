الجزائر تسجل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 105124 إصابة وأشارت الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2856 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 209 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 71552 حالة.