جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 760 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفاً و671 حالة وفاة.