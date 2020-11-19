جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 2800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جنوب إفريقيا 2888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 124 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 757 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20556 حالة وفاة.