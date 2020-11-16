جنوب أفريقيا تسجل نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جنوب أفريقيا 1842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 751 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفاً و241 حالة وفاة.