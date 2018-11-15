الجوافة من الفواكه الغنية بالألياف التي تساعد على تطهير القولون

الجوافة من الفواكه المميزة في الطعم والمتعددة في فوائدها والتي تعد من أهمها حمايه الشخص من نزلات البرد والأنفلونزا ، وتحتوي أوراق الجوافة أيضًا على فوائد علاجية أهمها علاج الجروح والسعال الشديد ولعلاج الاسهال وتحتوي الجوافة على مضادات الاكسدة التي تحمى الجسم من خطر الإصابة بالسرطان وامراض القلب وغيرها ومن فوائد الجوافة .

تعتبر الجوافة جدا للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم من دون التأثير على كمية البروتينات والفيتامينات فالجوافة غنية بالفيتامينات والبروتينات والمعادن ولكنها خالية من الكوليسترول وتحتوى على القليل من الكربوهيدرات القابلة للهضم والجوافة أيضا تحتوى على نسبة قليلة جدًا من السكر

-تقاوم الإسهال والدوسنتاريا حيث إن الدوسنتاريا مرض يصيب الجهاز الهضمي للإنسان نتيجة للإصابة بالجراثيم المعوية عن طريق الفم، ويكون من أهم أعراضه الإسهال ، حيث إن الجوافة من أغنى الفواكه الغنية بالألياف التي تساعد على تطهير القولون.

تعزز الجوافة الجهاز المناعي للجسم لاحتوائها على المواد القلوية ، و على فيتامين سي وتساعد أيضا على علاج التهابات المعدة والأمعاء.

4- تساعد الجوافة على مقاومة السرطان حيث أنها تعمل على منع نمو وتكاثر الخلايا السرطانية فهناك الكثير من الدراسات التي أجريت في السنوات الأخيرة على تأثير الجوافة على سرطان البروستاتا وسرطان الثدي والفم لذلك يؤدى إضافة الجوافة إلى طعامك تحميك من الإصابة بالسرطان وتجعلك بصحة أفضل.

تفيد الجوافة في علاج مرض الإسقربوط و هو مرض نادر، يظهر لدى الأطفال بسبب نقص في الفيتامين سى.

لقد تفوقت الجوافة على باقي الفواكه بما فيهم البرتقال وباقي الحمضيات في احتوائها على أعلى تركيز من فيتامين C و A لذا فهي مفيدة في علاج البرد والكحة .

مغلي أوراق الجوافة مفيدة جدا لعلاج الكحة ونزلات البرد عن طريق تقليل البلغم وتطهير الجهاز التنفسي والحلق والرئتين .

تفيد الجوافة الحوامل حيث انها تحتوى على نسبه حديد ، فينصح الاطباء الحامل بتناول الجوافه اثناء فترة الحمل لانها تحمى من الاجهاد وللحفاظ على ضغط الدم للحامل كما أنها تحتوى على كميه كبيرة من الالياف التى تحمى من الامساك اثناء فترة الحمل ، كما انه يحتوى على ماده قويه تعمل على استرخاء العضلات اثناء الحمل ، وهو ماده الماغسيوم كما انها تحتوى على مواد مضاده للاكسده المهمه للحامل ، التى تحميها من الامراض .

كما تحمي الجهاز الهضمى من الأمراض التى قد يتعرض لها بسبب ضعف المناعه ، كما ان الجوافه تساعد الغده الدرقيه على امتصاص الدهون ، حيث ان الجوافه تحتوى على مجموعه من الاحماض التى تساعد الجسم القيام بوظائفه ، وتقوي الخلايا الموجوده بالدماغ ، والتى تحمي الجنين من التشوهات.