الفلبين تسجل 1156 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية في بيان إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 452988 إصابةً، وبلغ عدد الوفيات 8833 حالةً بعد تسجيل 21 وفاة جديدة, كما أوضحت أن مجموع حالات التعافي بالفيروس بلغ 419282 حالةً.