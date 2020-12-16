الولايات المتحدة تسجل 201,776 إصابة مؤكدة و 2,960 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 201,776 إصابة مؤكدة و 2,960 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 16,519,668 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 302,992 حالة وفاة.