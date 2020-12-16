إندونيسيا تسجل 6725 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 6725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), فيما سجلت ماليزيا 1295 حالةً، والفلبين 1156 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 636154 إصابة, فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19248 حالة وفاة بعد تسجيل 137 حالة, كما أوضحت الوزارة أن مجموع حالات التعافي بالفيروس بلغ 521984 حالةً.