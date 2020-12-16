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ماليزيا تسجل 1295 إصابة جديدة بكورونا

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العرب اليوم - ماليزيا تسجل 1295 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا
كوالالمبور ـ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الماليزية أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 87913 إصابةً, كما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 429 حالة وفاة, بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة, وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي بالفيروس بلغ 72733 حالةً.

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ماليزيا تسجل 1295 إصابة جديدة بكورونا ماليزيا تسجل 1295 إصابة جديدة بكورونا



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