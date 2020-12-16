ماليزيا تسجل 1295 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 87913 إصابةً, كما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 429 حالة وفاة, بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة, وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي بالفيروس بلغ 72733 حالةً.