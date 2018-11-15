الشمندر يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم

يشتهر الشمندر بفائدته الغذائية العالية التي تحقق النتيجة التي يحتاجها الجسم ليقوم بالوظائف المطلوبة منه من دون الشعور بالإرهاق والتعب، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات.

إليك فوائد تناول الشمنر الغذائية والصحية لتستمتعي بفوائده ومذاقه اللذيذ.

يعد الشمندر من الخضروات قليلة السعرات الحرارية التي تؤهله ليكون غذاء مثالي لمن يتبعون أنظمة الحمية الغذائية لحرق دهون الجسم، كما يتميز بقدرته على التعزيز من الشعور بالشبع وإزالة الشعور بالجوع.

أثبت الدراسات العلمية أن تناول الشمندر بشكل منتظم وبكميات مناسبة يساعد على الحماية من الأمراض الخطيرة كالسرطان وأمراض القلب والشرايين.

يحتوي الشمندر على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لتعويض ما يفقده، كالصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والفسفور وفيتامينات أ و سي.

يحتوي الشمندر على كمية كبيرة من المياه التي تساعد في التخلص من سموم الجسم عند تناوله، لذلك احرصي على تناول الشمندر لتخليص الجسم من السموم المخزنة به.

يساعد تناول الشمندر على حماية القولون من الالتهابات المزعجة التي قد تصيبه، كما يعمل على حماية المعدة من أخطار القرحة.

و يعمل على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة الحركية المختلفة حيث يحتوي الشمندر على نسبة مناسبة من السكر الطبيعي، لذلك قومي بتناول الشمندر لتغذية جسمك وتعزيز طاقته.