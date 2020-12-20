لبنان تسجل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19), ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 158104 إصابات. وأشارت الصحة اللبنانية إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 112333، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1281 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة .