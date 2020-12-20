هولندا تسجل 13066 إصابة جديدة بكورونا

سجلت هولندا 13066 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية, ليصل إجمالي الإصابات إلى 690011 إصابةً. وأشار المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، إلى أنه سُجلت 32 حالة وفاة بالفيروس, ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 10495 حالة وفاة.