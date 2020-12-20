الولايات المتحدة تسجل 201,490 إصابة مؤكدة و 2,624 حالة وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 201,490 إصابة مؤكدة و 2,624 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17,592,760 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 315,260 حالة وفاة.