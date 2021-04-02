لبنان يسجل 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 474925 إصابةً.وافادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 377136، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6346 حالة بعد تسجيل 60 حالة وفاة .