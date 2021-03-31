لبنان يسجل 3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 468400 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 370687، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6234 حالة بعد تسجيل 50 حالة وفاة .