لبنان يسجل 2724 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 2724 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 461062 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الوفيات ارتفع إلى 6096 حالة بعد تسجيل 45 حالة وفاة.