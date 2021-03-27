لبنان يسجل 2957 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 2957 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 458338 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 360244، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6058 حالة بعد تسجيل 45 حالة وفاة .