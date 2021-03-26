لبنان يسجل 3100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 3100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و49 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 455381 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6013 وفاة.