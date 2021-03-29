لبنان يسجل 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة الللبنانية 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 462339 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 366639، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6136 حالة، بعد تسجيل 40 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.