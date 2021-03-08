الجزائر تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 148 إصابة بفيروس كورونا و 5 حالات وفاة ، فيما تماثل 123 مريضا للشفاء.وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغت 114382 شخصاً، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 79187 شخصا، والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3018.