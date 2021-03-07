الجزائر تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل 118 مريضًا للشفاء.

وأفاد بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 114.234 إصابة فيما ارتفع إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 79.064 شخص، وإجمالي الوفيات 3013 حالة، مضيفًا أن 21 مصابًا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.