الجزائر تسجل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا، أحصت 5 حالات وفاة، وتعافي 152 شخصا خلال نفس الفترة.

وحسب المصدر، فقد ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 113948 إصابة، وعدد الوفيات إلى 3007 حالات، بينما قفز إجمالي المتعافين من الوباء 78825 حالة تعافٍ.