لبنان يسجل 2283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 2283 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 397871 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 312747، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5089 وفاة بعد تسجيل 43 وفاة.