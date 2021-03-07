لبنان يسجل 2377 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 2377 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 395588 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 310294 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5046 بعد تسجيل 33 حالة وفاة.