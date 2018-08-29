استخدم الزنجبيل والليمون والبابونج لعلاج آلام المعدة



ألم البطن من أشهر الآلام التى تصيب كثيرا من الأشخاص نتيجة سوء الهضم أو الحموضة أو الالتهاب، وغيرها من الأسباب وغالباً ما تكون آلام المعدة خفيفة وقد تستمر لبعض الوقت أو تختفى بعد عدة ساعات، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الزنجبيل والليمون والبابونج لعلاج آلام المعدة، بحسب موقع "step to health".

وصفة الزنجبيل والليمون



الزنجبيل من أفضل الأعشاب المضادة للالتهابات وتحسن الهضم، وعند دمجه مع القليل من عصير الليمون يكون أكثر فعالية، لأن الزنجبيل والليمون يعالجان الحموضة الزائدة، والليمون يقلل من تورم البطن ويخفف من الدوار ويهدئ الألم.

المقادير

2 كوب ماء

زنجبيل مبشور

عصير ليمونة

طريقة وصفة الزنجبيل والليمون



1:قم بتسخين الماء وأضف الزنجبيل المبشور.

2:بعد أن يغلى الماء أزل الإناء من النار واتركه لمدة 5-7 دقائق.

3:أضف عصير الليمون.

وصفة شاى البابونج لعلاج آلام البطن



البابونج أو الكاموميل يستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمى المختلفة، لأنه يقى غشاء المعدة ويعالج عسر الهضم والغثيان والقئ وعلاج فعال لانتفاخ البطن والغازات.

المقادير:



ملعقة كبيرة من أوراق البابونج

كوب ماء

طريقة وصفة البابونج



سخن الماء ثم أضف ملعقة البابونج وانتظر حتى يغلى ثم أتركه يبرد لمدة 7 دقائق ثم اشربه.