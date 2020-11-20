ليبيا تعلن تسجيل 802 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 6 حالات

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 802 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إضافة إلى 794 حالة شفاء من الفيروس، وست حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس وقال المركز في بيان اليوم : إنه تسلم الخميس 5389 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، لتتبين سلبية 4587 عينة، وإيجابية 802 عينة، إضافة إلى 794 حالة شفاء من الفيروس، وست حالات وفاة وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 76 ألفا و808 حالات، بينها 28 ألفا و153 حالة نشطة، و47 ألفا و587 حالة شفاء، فيما توفي 1068 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي .