تسجيل 9 وفيات و 541 إصابة جديدة بـكورونا في ليبيا

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 541 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 9 وفيات وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 76.006 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1062 حالة وفاة ، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 46.793 حالة .