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ليبيا تسجل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - ليبيا تسجل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
طرابلس - العرب اليوم

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد ،وتعافي 600 مصابا، في حين توفي 8 آخرين وأوضح المركز في بيان له اليوم أنه بذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 74324 حالة، منها 28 ألفا و566 نشطة، وتعافي 44733 ، في حين توفي 1025 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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ليبيا تسجل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبيا تسجل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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