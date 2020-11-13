مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تؤكد أن جلسات الحوار الليبي في تونس تتوافق على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021
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مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تؤكد أن جلسات الحوار الليبي في تونس تتوافق على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021

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العرب اليوم - مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تؤكد أن جلسات الحوار الليبي في تونس تتوافق على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021

ستيفاني وليامز
طرابلس _ العرب اليوم

مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تؤكد أن جلسات الحوار الليبي في تونس تتوافق على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تؤكد أن جلسات الحوار الليبي في تونس تتوافق على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021 مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تؤكد أن جلسات الحوار الليبي في تونس تتوافق على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021



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