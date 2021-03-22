المغرب يسجل 125 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 125 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 491834 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت حالتي وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8769، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 479557.