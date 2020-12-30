الجزائر تسجل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 99311 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ست حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2751 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 305, ليبلغ إجمالي حالات التعافي 66855 حالةً.