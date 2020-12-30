تسجيل 3 وفيات و 1723 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1723 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 3 وفيات، وشفاء 1607 حالات . وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 206.092 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 665 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 183.007 حالات .