روسيا تسجل 26513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا اليوم 26513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 5105 حالات في موسكو ليصل إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى ثلاثة ملايين و131550 حالة. وقالت السلطات إن 599 شخصا توفوا ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 56426 وفاة.