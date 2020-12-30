بلجيكا تسجل 127 وفاة و 1677 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1677 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 127 وفاة . وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 641.411 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.361 حالة وفاة .